Президент Монголии высказался о значении визита Путина

Президент Монголии Хурэлсух: отношения с Россией достигли всеобъемлющего уровня

Отношения Улан-Батора и Москвы достигли уровня всеобъемлющего партнерства. Об этом заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам Хурэлсуха, отношения России и Монголии «со временем укрепились, наполнились экономическим содержанием и в настоящее время достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства».

Монгольский лидер добавил, что визит Путина в Улан-Батор «имеет важное значение для обогащения дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества» обоих государств, в том числе в энергетике, окружающей среде и культуре.

Переговоры президентов России и Монголии прошли в узком формате в специальной юрте. В ходе встречи Путин пригласил монгольского коллегу принять участие в саммите БРИКС, который состоится в октябре 2024 года в Казани.