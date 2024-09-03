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09:36, 3 сентября 2024Мир

Путин пригласил президента Монголии на саммит БРИКС

Путин пригласил президента Монголии Хурэлсуха на саммит БРИКС в Казани

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил монгольского коллегу Ухнаагийна Хурэлсуха принять участие в саммите БРИКС, который состоится в октябре 2024 года в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС», — заявил Путин монгольскому лидеру в ходе встречи в Улан-Баторе.

Он добавил, что предстоящий саммит станет первым мероприятием такого уровня после расширения БРИКС. Путин также выразил надежду на то, что Хурэлсух согласится принять участие во встрече в формате БРИКС+, и предложил ему обсудить сотрудничество России и Монголии в экономике и других областях. Монгольский лидер дал положительный ответ на приглашение Путина.

Переговоры президентов России и Монголии прошли в узком формате в специальной юрте.

Ранее российский лидер прибыл на торжественную церемонию по случаю визита в Улан-Батор, который приурочен празднованию 85-летия победы советских и монгольских войск в битве на Халхин-Голе.

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      Елизавета Мытарева
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