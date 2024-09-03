Путин прибыл на торжественную церемонию в честь визита в Монголию

Началась торжественная церемония в честь визита Путина в Монголию

Президент России Владимир Путин прибыл на торжественную церемонию в честь визита в Монголию. Об этом пишет журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Торжественная церемония в честь официального визита Путина в Монголию началась в 8:25 3 сентября. Российского лидера встретил почетный караул из всадников в традиционных монгольских доспехах. Также Путина встретил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом с целью участия в праздновании 85-летия победы советских и монгольских войск в битве на Халхин-Голе. Стороны также проведут переговоры в узком и расширенном составах.

