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08:41, 3 сентября 2024Мир

Путин прибыл на торжественную церемонию в честь визита в Монголию

Началась торжественная церемония в честь визита Путина в Монголию

Президент России Владимир Путин прибыл на торжественную церемонию в честь визита в Монголию. Об этом пишет журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Торжественная церемония в честь официального визита Путина в Монголию началась в 8:25 3 сентября. Российского лидера встретил почетный караул из всадников в традиционных монгольских доспехах. Также Путина встретил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом с целью участия в праздновании 85-летия победы советских и монгольских войск в битве на Халхин-Голе. Стороны также проведут переговоры в узком и расширенном составах.

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      Виктория Кондратьева
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