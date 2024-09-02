Путин прибыл с визитом в Монголию

Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом с целью участия в праздновании 85-летия победы советских и монгольских войск в битве на Халхин-Голе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лидеры России и Монголии также проведут переговоры в узком и расширенном составах. Главы двух стран обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», — отметили в пресс-службе Кремля.