Путин провел переговоры в юрте

Путин и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в узком составе в юрте

Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе в специальной юрте. Об этом передает ТАСС.

Как сообщается, Путин и Хурэлсух проводят двусторонние переговоры в узком составе по вопросам двусторонних отношений и международной проблематики. Также стороны обсудили празднование 85-летия победы советских и монгольских войск в битве на Халхин-Голе.

«Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются, несмотря ни на какие сложности», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин прибыл на торжественную церемонию в честь визита в Монголию. Российского лидера встретил почетный караул из всадников в традиционных монгольских доспехах.