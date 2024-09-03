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09:31, 3 сентября 2024Мир

Путин провел переговоры в юрте

Путин и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в узком составе в юрте

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе в специальной юрте. Об этом передает ТАСС.

Как сообщается, Путин и Хурэлсух проводят двусторонние переговоры в узком составе по вопросам двусторонних отношений и международной проблематики. Также стороны обсудили празднование 85-летия победы советских и монгольских войск в битве на Халхин-Голе.

«Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются, несмотря ни на какие сложности», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин прибыл на торжественную церемонию в честь визита в Монголию. Российского лидера встретил почетный караул из всадников в традиционных монгольских доспехах.

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      Виктория Кондратьева
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