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15:13, 3 сентября 2024Россия

Пьяный петербуржец разбил окно скорой за отказ в вакцинации

Пьяный петербуржец разбил окно скорой после отказа в бесплатной вакцинации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина разбил окно скорой за отказ в бесплатной вакцинации. Об этом сообщает 78.ru.

Петербуржец начал громить мобильный пункт вакцинации от гриппа возле станции метро «Академическая». Он потребовал медиков привить его от гриппа, однако те отказались ввиду его состояния.

Медсестра объяснила жителю, что вакцинироваться после употребления алкоголя нельзя, в ответ на это мужчина достал из урны несколько пустых бутылок и запустил их в автомобиль. В результате оказалось разбито лобовое стекло.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела и ищут местного жителя.

Ранее в Томской области компания людей в состоянии алкогольного опьянения напала на бригаду скорой помощи, которая прибыла к ним на вызов. Следователи возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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