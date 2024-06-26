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09:29, 26 июня 2024Россия

Пьяные россияне напали на приехавшую на вызов бригаду скорой помощи

В Томской области пьяная компания напала на приехавшую на вызов бригаду скорой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Томской области компания людей в состоянии алкогольного опьянения напала на бригаду скорой помощи, которая прибыла к ним на вызов. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июня в поселке Степановка Верхнекетского района. На фельдшера и водителя скорой напали двое мужчин и женщина в состоянии алкогольного опьянения.

«Следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В феврале в Волгограде участники драки вызвали бригаду скорой помощи, а затем напали на прибывших врачей, которых вызвали для помощи пострадавшим. Бригада врачей воспользовалась тревожной кнопкой и сообщила о происшествии в полицию.

Похожий случай произошел в том же месяце в Санкт-Петербурге. Тогда неизвестный залил газом глаза водителю скорой помощи. Пострадавший 55-летний мужчина обратился к врачам с химическим ожогом глаз.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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