Пьяные россияне напали на приехавшую на вызов бригаду скорой помощи

В Томской области пьяная компания напала на приехавшую на вызов бригаду скорой

В Томской области компания людей в состоянии алкогольного опьянения напала на бригаду скорой помощи, которая прибыла к ним на вызов. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июня в поселке Степановка Верхнекетского района. На фельдшера и водителя скорой напали двое мужчин и женщина в состоянии алкогольного опьянения.

«Следователи Колпашевского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В феврале в Волгограде участники драки вызвали бригаду скорой помощи, а затем напали на прибывших врачей, которых вызвали для помощи пострадавшим. Бригада врачей воспользовалась тревожной кнопкой и сообщила о происшествии в полицию.

Похожий случай произошел в том же месяце в Санкт-Петербурге. Тогда неизвестный залил газом глаза водителю скорой помощи. Пострадавший 55-летний мужчина обратился к врачам с химическим ожогом глаз.