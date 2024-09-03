Раскрыта сумма полученных инспекторами миграционного центра в Сахарово взяток

СК: инспекторы миграционного центра в Сахарово получили ₽80 тыс. в виде взяток

Следователи возбудили два дела по факту нарушений в миграционном центре в Москве

Начало событий в новости Следователи возбудили два дела по факту нарушений в миграционном центре в Москве

Сумма взяток, полученных инспекторами Центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово, составила не менее 80 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

По данным следствия, эту сумму фигуранты получили от иностранных граждан за то, что пообещали им сократить срок их пребывания на территории России. Отмечается, что соответствующими полномочиями задержанные не обладали.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили два уголовных дела в отношении сотрудников столичных миграционных подразделений в связи с нарушениями в Центре временного содержания иностранных граждан в московском Сахарово. Речь идет о двух инспекторах Управления по вопросам миграции и одном инспекторе Центра временного содержания иностранных граждан. Они подозреваются по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.