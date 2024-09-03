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18:11, 3 сентября 2024Силовые структуры

Следователи возбудили два дела по факту нарушений в миграционном центре в Москве

СК возбудил дела против трех сотрудников миграционных подразделений Москвы
Начало событий в новости Силовики пришли с обысками в Центр временного содержания иностранцев в Москве

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Два уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников столичных миграционных подразделений в связи с нарушениями в Центре временного содержания иностранных граждан в московском Сахарово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Речь идет о двух инспекторах Управления по вопросам миграции и одном инспекторе Центра временного содержания иностранных граждан. Они подозреваются по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, не позднее 7 августа 2024 года задержанные сообщили иностранным гражданам о том, что они могут сократить срок их пребывания на территории России за денежное вознаграждение. Кроме того, во время обысков по месту жительства и работы фигурантов были обнаружены и изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что причиной возбуждения уголовного дела стала деятельность двух фигурантов, которые занимались документированием иностранцев и за деньги помогали желающим ускорить процедуру отправки из центра на родину. Это обходилось желающим в 30 тысяч рублей, а за 5 тысяч инспекторы разрешали мигрантам свидание с родственниками.

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      Анна Габай
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