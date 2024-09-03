Силовики пришли с обысками в Центр временного содержания иностранцев в Москве

СК проводит обыски в Центре временного содержания иностранцев в Сахарово

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Центр временного содержания иностранных граждан в московском Сахарово. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве. В совершении преступления подозреваются два инспектора, которые занимались документированием иностранцев, уточняет Telegram-канал Shot. Они за деньги помогали желающим ускорить процедуру отправки из центра на родину. Данная «услуга» стоила 30 тысяч рублей, а за 5 тысяч рублей инспекторы разрешали иностранцам свидание с родственниками.

Ранее 3 сентября сообщалось, что силовики провели обыски в хостеле «Роял» на юго-западе Москвы и забрали около 530 иностранных граждан для проверки.