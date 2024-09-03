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17:12, 3 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания расправившегося с 11-летней школьницей мужчины

Соседи помогли задержать подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вычислить подозреваемого в расправе над 11-летней Настей из Нижнего Тагила помогли показания соседей. Подробности задержания во вторник, 3 сентября, в своем Telegram-канале раскрыло издание Е1.

По данным издания, жителя Нижнего Тагила по имени Владимир изначально не подозревали, зацепку нашел оперативник, решивший опросить всех, кто в этот день употреблял алкоголь в районе поиска пропавшего ребенка. Выяснилось, что один из них — ранее судимый за педофилию мужчина — в день исчезновения ребенка внезапно решил уехать в зону проведения специальной военной операции (СВО). Изучив камеры наблюдения, силовики увидели, как Владимир тащит мусорный пакет в подвал, в котором и нашли тело школьницы.

Вскоре к поиску мужчины подключились столичные силовики. Злоумышленника задержали в Москве. Чтобы не пользоваться такси, он попросил соседа отвезти его в аэропорт. Дома у подозреваемого нашли следы крови.

11-летняя девочка сбежала из дома перед торжественной линейкой в школе. Она заявила отцу, что пойдет гулять, но так и не вернулась. Юную россиянку искали на протяжении двух дней. Позже девочку обнаружили в подвале ее же дома без признаков жизни.

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