Раскрыты подробности задержания расправившегося с 11-летней школьницей мужчины

Соседи помогли задержать подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле

Вычислить подозреваемого в расправе над 11-летней Настей из Нижнего Тагила помогли показания соседей. Подробности задержания во вторник, 3 сентября, в своем Telegram-канале раскрыло издание Е1.

По данным издания, жителя Нижнего Тагила по имени Владимир изначально не подозревали, зацепку нашел оперативник, решивший опросить всех, кто в этот день употреблял алкоголь в районе поиска пропавшего ребенка. Выяснилось, что один из них — ранее судимый за педофилию мужчина — в день исчезновения ребенка внезапно решил уехать в зону проведения специальной военной операции (СВО). Изучив камеры наблюдения, силовики увидели, как Владимир тащит мусорный пакет в подвал, в котором и нашли тело школьницы.

Вскоре к поиску мужчины подключились столичные силовики. Злоумышленника задержали в Москве. Чтобы не пользоваться такси, он попросил соседа отвезти его в аэропорт. Дома у подозреваемого нашли следы крови.

11-летняя девочка сбежала из дома перед торжественной линейкой в школе. Она заявила отцу, что пойдет гулять, но так и не вернулась. Юную россиянку искали на протяжении двух дней. Позже девочку обнаружили в подвале ее же дома без признаков жизни.