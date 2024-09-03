Раскрыты способы прогнать мух из дома

«БелНовости»: прогнать мух из квартиры помогут уксус и специальные растения

Прогнать мух из дома или квартиры помогут уксус и специальные растения. Эффективные способы избавиться от насекомых раскрыли эксперты онлайн-издания «БелНовости».

По словам специалистов, мухи не могут находиться в помещении с сильным запахом уксуса. Нужно определить, где чаще всего встречаются эти насекомые, и поставить там блюдце с этим продуктом. «Также можно соединить уксус с водой в равном количестве и обработать все поверхности в доме, включая подоконники и оконные рамы», — посоветовали эксперты.

В борьбе с мухами также помогут лаванда, базилик, мята, эвкалипт и гвоздика. Можно сделать из этих растений саше или добавлять соответствующие эфирные масла к средствам для уборки. «В сезон можно засушить полынь, ветки бузины, крапиву, пижму. Эти растения станут отличными дополнениями для букетов из сухоцветов. Такие травы даже в сухом виде прогонят мух из квартиры», — заключили специалисты.

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