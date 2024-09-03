Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 3 сентября 2024Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 1910 бойцов в зоне спецоперации

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1910 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зоне ответственности подразделений группировок российских войск «Юг» и «Центр» — 710 и 490 солдат соответственно. Еще 450 человек ВСУ лишились в боестолкновениях с группировкой войск «Запад».

Помимо того, российским бойцам группировок «Север», «Восток» и «Днепр» удалось уничтожить еще 260 украинских солдат.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины. В числе пораженной техники, уточнил он, была боевая машина Stryker.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой

      В ходе конфликта со стрельбой в Подмосковье пострадал мужчина

      В России оценили последствия отключения десятков дорожных камер

      Военный эксперт раскрыл обстоятельства сдачи украинских военных в плен

      Стало известно о продвижении российских военных в Часовом Яре

      57-летняя Николь Кидман вышла в свет в облегающем платье

      На Западе заявили о потере Киевом лучших летчиков еще до поставок F-16

      В США оценили вероятность прорыва ВСУ в конфликте

      Криптовалюта Toncoin обрушилась из-за сбоя на сайте

      Названа крупнейшая в России иностранная компания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше