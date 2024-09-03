Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 1910 бойцов в зоне спецоперации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1910 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зоне ответственности подразделений группировок российских войск «Юг» и «Центр» — 710 и 490 солдат соответственно. Еще 450 человек ВСУ лишились в боестолкновениях с группировкой войск «Запад».

Помимо того, российским бойцам группировок «Север», «Восток» и «Днепр» удалось уничтожить еще 260 украинских солдат.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины. В числе пораженной техники, уточнил он, была боевая машина Stryker.