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20:54, 3 сентября 2024Экономика

Россия рекордно нарастила закупку турецкой рыбы

Поставки рыбы из Турции в Россию выросли в 2024 году до исторического максимума

Фото: Umit Bektas / Reuters

Россия рекордно нарастила закупку рыбы из Турции. Об этом со ссылкой на данные статистической службы республики пишет РИА Новости.

За январь-июль 2024 года объем поставок рыбы в РФ достиг 190,5 миллиона долларов, что стало историческим максимумом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, закупки выросли на 15 миллионов долларов. Основной объем поставок в текущем году пришелся на форель (158,8 миллиона долларов), лаврак (11 миллионов долларов) и карасей (8,3 миллиона долларов).

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Россия остается главным покупателем турецкой рыбы четвертый год подряд. В топ-3 главных направлений для экспорта такой продукции из республики также вошли Италия (132 миллиона долларов) и Нидерланды (98 миллионов долларов).

Ранее председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов спрогнозировал, что престижные сорта красной рыбы и икра могут подорожать к Новому году. Он отметил, что таких продуктов на прилавках российских магазинов в этом году будет в два раза меньше из-за плохого улова. Кроме того, на ценах скажется и ситуация, когда из-за инфляции приходится наращивать заработные платы для работников этой отрасли, добавил эксперт.

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