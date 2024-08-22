Предсказано подорожание некоторых видов рыбы

Рыбопромышленник Балашов: красной рыбы на прилавках будет в два раза меньше

Если такие виды рыбы, как минтай и скумбрия, не будут заметно дорожать к Новому году, то про престижные сорта красной рыбы и икру такого сказать нельзя. Об этом заявил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Его цитирует «Ридус».

Так Балашов прокомментировал заявление вице-премьера России Дмитрия Патрушева об отсутствии объективных предпосылок для подорожания рыбы и красной икры к Новому году.

По словам Балашова, в этом году лов красной рыбы (так называя красная путина) показал очень плохие результаты. В 2023 году выловили 609 тысяч тонн. На конец сентября этого года ожидается где-то 250–260 тысяч тонн.

«В два раза меньше будет красной рыбы и икры на прилавках», — констатировал Балашов.

Кроме того, на ценах скажется и ситуация, когда из-за инфляции приходится наращивать заработные платы для работников этой отрасли. Плюс растут расходы на топливо, орудия лова и ремонтные работы.

До этого Патрушев заявил, что в этом году россияне не останутся без рыбы и красной икры к Новому году. По его словам, российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем в прошлом году.

В конце июля Росрыболовство сочло преждевременным говорить о возможном росте цен на лососевые.