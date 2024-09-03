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18:20, 3 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности распространенного средства гигиены

Химик Панов: антибактериальное мыло может привести к развитию экземы

Фото: Unsplash

Регулярное использование антибактериального мыла может негативно сказаться на работе щитовидной железы, привести к развитию экземы и ряду других заболеваний, об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Основными ингредиентами антибактериального мыла являются триклозан и триклокарбан, которые эффективно действуют на клеточные мембраны патогенных бактерий, разрушая их и предотвращая их размножение, — объяснил Панов. — Но разрушаются не только патогенные, но и полезные микроорганизмы, которые содержатся в естественной микрофлоре человека и необходимы организму».

Это, по словам химика, может стать причиной возникновения экземы, псориаза и атопического дерматита. Он также добавил, что ряд исследований показал: триклозан влияет на уровень тестостерона и работу щитовидной железы, может оказывать негативное воздействие на гормональный баланс.

«Опасен и рост резистентности к антибиотикам: бактерии, подвергающиеся постоянному воздействию антибактериальных веществ, со временем мутируют и становятся устойчивыми. В результате многие инфекции, в том числе смертельно опасные, трудно поддаются лечению, и это приводит к росту летальных исходов различных заболеваний», — заключил Панов.

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Ранее Панов предупреждал, что использование мочалок для тела может привести к нарушению защитного барьера кожи, а также спровоцировать аллергию и другие проблемы со здоровьем.

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      Наталия Белова
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