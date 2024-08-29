Раскрыта неожиданная опасность мочалок для тела

Кандидат химических наук Панов: мочалки могут быть опасны для кожи

Использование мочалок для тела может привести к нарушению защитного барьера кожи, а также спровоцировать аллергию и другие проблемы со здоровьем, об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Использование и натуральных, и искусственных мочалок способно привести к нарушению защитного барьера кожи, что делает ее уязвимой для внешних воздействий, способствует преждевременному старению, а также может стать причиной возникновения различных кожных проблем, от раздражения и зуда до серьезных заболеваний, — предупредил Панов. — Частое применение средств личной гигиены может усугубить хронические кожные заболевания, такие как псориаз, экзема или дерматит».

Кроме того, как предупредил эксперт, повышенная влажность и тепло, в которых обычно находятся мочалки, являются идеальной средой для размножения различных грибков и бактерий, которые могут спровоцировать акне, фолликулит, дерматит и стафилококковые инфекции.

«Мочалки также содержат остатки средств личной гигиены, раздражающих кожу и провоцирующих аллергические реакции, — добавил Панов. — Стоит отметить, что мочалка со временем теряет свою эффективность. Рекомендуется менять средство личной гигиены каждые 3-4 недели, а после каждого использования тщательно промывать мочалку водой и высушивать».

Ранее врачи раскрыли опасность интернет-тренда на лечение прыщей чесноком. Выяснилось, что подобное использование растения может вызвать раздражение, ожоги и последующее возникновение пигментации или рубцов на коже.