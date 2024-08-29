Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:17, 29 августа 2024Россия

Раскрыта неожиданная опасность мочалок для тела

Кандидат химических наук Панов: мочалки могут быть опасны для кожи

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Использование мочалок для тела может привести к нарушению защитного барьера кожи, а также спровоцировать аллергию и другие проблемы со здоровьем, об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Использование и натуральных, и искусственных мочалок способно привести к нарушению защитного барьера кожи, что делает ее уязвимой для внешних воздействий, способствует преждевременному старению, а также может стать причиной возникновения различных кожных проблем, от раздражения и зуда до серьезных заболеваний, — предупредил Панов. — Частое применение средств личной гигиены может усугубить хронические кожные заболевания, такие как псориаз, экзема или дерматит».

Кроме того, как предупредил эксперт, повышенная влажность и тепло, в которых обычно находятся мочалки, являются идеальной средой для размножения различных грибков и бактерий, которые могут спровоцировать акне, фолликулит, дерматит и стафилококковые инфекции.

«Мочалки также содержат остатки средств личной гигиены, раздражающих кожу и провоцирующих аллергические реакции, — добавил Панов. — Стоит отметить, что мочалка со временем теряет свою эффективность. Рекомендуется менять средство личной гигиены каждые 3-4 недели, а после каждого использования тщательно промывать мочалку водой и высушивать».

Материалы по теме:
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023

Ранее врачи раскрыли опасность интернет-тренда на лечение прыщей чесноком. Выяснилось, что подобное использование растения может вызвать раздражение, ожоги и последующее возникновение пигментации или рубцов на коже.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ потеряли первый истребитель F-16. Он мог столкнуться с российским дроном

      Артемий Лебедев назвал отличие россиян от американцев

      Россиянам назвали частые ошибки при ремонте ванной

      Россиян с больными почками призвали отказаться от одного популярного продукта

      Первый польский F-35 вывезли с завода Lockheed Martin в США

      Выброшенные на берег курорта миллионы тушек рыб попали на видео

      Россияне заметили необычный красный гриб-хамелеон

      Раскрыта неожиданная опасность мочалок для тела

      Росгвардейцы заметили в воздухе ударный дрон ВСУ и уничтожили его

      Фанат Индианы Джонса нашел огромный клад древнеримских монет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше