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18:46, 3 сентября 2024Экономика

Россиян призвали покупать жилье у зоопарков

Замминистра Стасишин: россиянам выгоднее всего покупать жилье у зоопарков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жителям крупных городов России выгоднее всего покупать квартиры рядом с зоопарками. Сделать выбор в пользу этой локации призвал граждан заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает aif.ru.

По словам замминистра, именно возле зоопарков цена квадратного метра недвижимости растет динамичнее всего. Такое жилье подойдет и для жизни, и для сдачи в аренду. Кроме того, потом получится продать его, не потеряв в деньгах.

Одна из причин инвестиционной привлекательности квартир у зоопарков — сложившаяся качественная коммунальная инфраструктура. Это значит, что жильцов не будут беспокоить аварии или работы по перекладке труб. Еще один плюс — хорошая транспортная доступность. Третьим преимуществом Стасишин назвал наличие всех удобств для семей с детьми.

Ранее россиянам назвали поводы для торга при покупке квартиры. Так, часто на уступку идут владельцы жилья, недавно получившие его в наследство. Основанием для скидки также может стать устаревший ремонт или плохое состояние квартиры в целом.

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      Нина Ташевская
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