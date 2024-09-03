Россиянам назвали лучшие регионы страны для выкупа подержанных машин

«Известия»: выкупать подержанные машины выгоднее всего в ЦФО и СЗФО России

Дилеры Центрального федерального округа (ЦФО) России могут получить на 6-7 процентов выше доходности при выкупе подержанных автомобилей BMW X5 и Hyundai Sonata в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) и последующей реализации этих машин в ЦФО. О выгоде подобной схемы сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса «Авто.ру Бизнес».

В рамках анализа эксперты составили подборку из трех автомобильных марок, которые выгодно выкупать в других федеральных округах для последующей продажи в своем. Для этого они сравнили среднюю стоимость исследуемых машин от частных лиц со средней ценой продажи дилеров в различных российских регионах.

По итогам исследования выяснилось, что дилерам Приволжского федерального округа (ПФО) выгодно выкупать машины премиум и бизнес-класса в ЦФО. Так, Mini Hatch, выкупленный по этой схеме, принесет в среднем на 19 процентов больше доходности, Volvo XC90 — на 15 процентов, а Mercedes-Benz GLE — на 10 процентов.

Обращаться за выкупом подержанных машин в ЦФО эксперты рекомендуют и дилерам из Южного федерального округа (ЮФО). Mercedes-Benz GLE может добавить 19 процентов к доходности от продажи, Mini Hatch — 14 процентов, а Porsche Cayenne — 9 процентов. Таким образом, ЦФО и СЗФО оказались наиболее выгодными для выкупа автомобилей в России. В свою очередь, дилерам из Сибирского федерального округа (СФО) лучше всего обращаться за выкупом машин в СЗФО. Так, выкупленные там BMW X5 и Mercedes-Benz C-Class могут принести дополнительно 34 и 25 процентов к прибыли при дальнейшей реализации в СФО, резюмировали эксперты.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о росте продаж подержанных машин в России на 9,3 процента в июле. За второй летний месяц на вторичном авторынке реализовали в общей сложности 546,2 тысячи б/у автомобилей. В годовом выражении показатель увеличился на 6,7 процента. На этом фоне июльская динамика оказалась рекордной с начала 2024 года, пришли к выводу аналитики.