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10:22, 3 сентября 2024Путешествия

Россияне летом установили рекорд по визитам в одну страну Азии

АТОР: летом 2024 россияне установили рекорд по турпотоку в Таиланд

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В летнем сезоне 2024 года соотечественники установили рекорд по турпотоку в Таиланд. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ), летом россияне совершили 222, 2 тысячи визитов в эту популярную курортную страну Азии. Эта цифра на 23 процента превышает показатели 2023 года (180,6 тысячи визитов).

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Уточняется, что чаще всего россияне ездили в Таиланд в июле (83,3 тысячи поездок). На втором месте по спросу оказался август (76,9 тысячи поездок), а на третьем — июнь (62 тысячи поездок).

В АТОР добавили, что всего по итогам восьми месяцев 2024 года российский турпоток в Таиланд достиг отметки в 1 миллион поездок — это на 17 процентов больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Ранее Таиланд вошел в список самых доступных заграничных направлений для россиян осенью. Также востребованы будут Арабские Эмираты, Египет и Вьетнам.

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      Алина Черненко
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