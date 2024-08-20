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20:19, 20 августа 2024Путешествия

Названы самые доступные заграничные направления для россиян осенью

Вице-президент РСТ Барзыкин назвал доступными путешествия в Абхазию

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Самым доступным заграничным направлением осенью для россиян станет Абхазия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Также он предложил рассмотреть туры в Белоруссию и другие страны ближнего зарубежья.

«Из дальнего зарубежья на сентябрь-октябрь направлением номер один останется Турция, несмотря на то, что в это время года там будет чуть прохладнее. Также востребованы будут Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Вьетнам. Достаточно широкая линейка. Рядом еще и Абхазия — туда едут через Сочи до середины октября. Много интересных направлений и в Белоруссии», — рассказал Барзыкин.

Россиянам, которые хотят отдохнуть у моря в другой стране эксперт рекомендовал рассматривать, прежде всего, Абхазию — путешествие туда будет самым бюджетным.

«Выездной туризм продолжает развиваться, хотя цены не стоят на месте. Популярность направлений зависит от валютных курсов, полетных программ. Самая доступная — Абхазия. В принципе, бюджетно можно будет отдохнуть и в Турции, но там потребуется подобрать перелет. Чтобы путешествие было максимально доступным, лучше бронировать все заранее, брать пакетные туры у известных операторов», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Северная Корея откроет границы для иностранных туристов в декабре 2024 года. Международный туризм возобновят в городе Самджиен на северо-востоке, а затем, возможно, и в остальной части страны.

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      Наталия Белова
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