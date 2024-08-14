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16:19, 14 августа 2024Путешествия

Северная Корея откроется для иностранных туристов

Reuters: Северная Корея возобновит международный туризм в декабре 2024 года

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Северная Корея откроет границы для иностранных туристов в декабре 2024 года. Об этом пишет агентство Reuters.

Уточняется, что международный туризм возобновят в городе Самджиен на северо-востоке, а затем, возможно, и в остальной части страны.

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«Этот шаг свидетельствует, что закрытая страна готовится вновь открыться для больших групп иностранных туристов после многих лет строгого пограничного контроля из-за COVID», — сказано в публикации.

Ранее Северная Корея приняла российских школьников в детском лагере «Сондовон» на берегу Японского моря. Юные путешественники рассказали, что на каникулах они учили корейский язык, занимались тхэквондо и были на экскурсии в Пхеньяне.

Кроме того, в лагере были океанариум, аквапарк, стадион и аттракционы. 19 августа в «Сондовон» поедет еще одна группа школьников из России.

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      Мария Борисова
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