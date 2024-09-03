Россияне стали лучше относиться к китайским автомобилям

«Росгосстрах» и «Автодом»: 54 % россиян изменили отношение к машинам из Китая

Россияне стали лучше относиться к машинам из Китая. Об этом по итогам совместного исследования заявили эксперты «Росгосстрах» и группы компаний «Автодом», их слова приводит газета «Известия».

Почти треть респондентов (35 процентов) ездят на автомобилях из КНР. Остальные владеют европейскими машинами (17 процентов), американскими (15 процентов), корейскими (14 процентов), отечественными (12 процентов) или японскими (7 процентов). Большинство опрошенных (54 процента) за последнее время изменили отношение к китайскому автопрому в лучшую сторону.

По мнению 41 процента граждан, китайские производители предлагают широкий выбор моделей, среди которых можно найти достойный автомобиль. Каждый четвертый (24 процента) считают их достойной заменой ушедшим с рынка моделям. Почти 16 процентов заявили, что китайские бренды идеальны по соотношению цена — качество. Негативно к китайским машинам относятся 18 процентов опрошенных: 11 процентов заявили, что тем далеко до известных брендов, а остальные — что «китайцы» чаще ломаются, и ими небезопасно и невыгодно пользоваться.

Четверть участников опроса собираются приобрести китайский автомобиль в ближайшем будущем, а 12 процентов не исключают такой возможности. Треть из них (33 процента) главным фактором при выборе транспорта считают надежность, четверть (24 процента) — цену, а 13 процентов — технологии и оснащение.

Исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов объяснил, что «АвтоВАЗ» не может соперничать с брендами из КНР даже на российском рынке из-за высоких цен на машины. По его словам, автомобили российских марок дорогие из-за целого ряда издержек, которые несет бизнес. Сильнее всего на цены влияет утильсбор, из-за которого получается автомобиль, «который на домашнем рынке не может конкурировать даже с китайскими».