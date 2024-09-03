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20:20, 3 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин домогался маленького ребенка и получил 12 лет колонии

В Курганской области осудили на 12 лет мужчину, домогавшегося маленького ребенка

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Курганской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося маленького ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчина надругался над ребенком. Осужденный — родственник пострадавшего.

Ранее Московский городской суд приговорил 50-летнего мужчину к 23 годам лишения свободы за изнасилование 12-летней школьницы.

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      Екатерина Кашурникова
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