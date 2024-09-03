Россиянин напал на школьников из-за прически и попал на видео

В Красноярске мужчина избил школьников из-за прически

В Красноярске мужчина напал на школьников из-за прически. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

Со слов очевидцев, россиянин был пьян, и проходя мимо группы подростков, начал возмущаться, что у молодых людей длинные волосы, а затем стал их бить.

На видео попала только часть конфликта. На кадрах видно, как мужчина ударил и толкнул одного из школьников.

По данным канала, пострадали и другие подростки, один из которых лишился зуба и попал в больницу с сотрясением мозга.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в Новосибирске мужчины избили 16-летнего подростка на глазах у его матери из-за прически — свои волосы подросток собрал на затылке в небольшой хвостик.

