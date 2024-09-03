Россиянин подкараулил возвращавшуюся с рыбалки жену и забил ее саперной лопаткой

В Свердловской области мужчина забил лопаткой возвращавшуюся с рыбалки жену

В Свердловской области предстанет перед судом 36-летний россиянин, обвиняемый в расправе над женой. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленник пошел на преступление из-за сильной личной неприязни к жене, с которой у него были конфликты. В апреле 2022 года он решил подкараулить ее на берегу реки Бисерть возле поселка Первомайский, где женщина любила рыбачить. Злоумышленник спрятался за припаркованным автомобилем и, и когда женщина решила возвращаться, напал на нее, нанеся множественные удары саперной лопаткой по голове. После он сбросил израненную супругу в воду и утопил.

После задержания злоумышленника отправили в СИЗО. В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен к копированию личной переписки своей знакомой и использованию оборудования, позволявшего скрытно осуществлять видеозапись и наблюдать за людьми.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

12 июля сообщалось, что вернувшийся из зоны СВО россиянин больше суток истязал бывшую жену и нанес ей несовместимые с жизнью травмы.