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16:12, 12 июля 2024Россия

Вернувшийся с СВО россиянин пригласил бывшую жену в гости и забил ее до смерти

Боец СВО из Красноярского края пригласил экс-жену в гости и забил ее до смерти
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) Александр Бородин, вернувшийся в Красноярский край, пригласил бывшую жену в гости и забил ее до смерти. За это россиянина приговорили к девяти годам колонии, следует из решения Кежемского районного суда.

В решении суда говорилось, что Бородин позвал экс-возлюбленную отметить Новый 2024 год. Утром 1 января он напал на женщину и за сутки нанес ей как минимум 252 удара рукой и ногами по всему телу.

У жительницы Красноярского края были сломаны ребра и разорвано легкое, она получила травматический шок. На допросе военный уверял, что набросился на бывшую, поскольку та с ним якобы грубо разговаривала. После истязаний россиянин оставил женщину лежать на полу, а сам заснул. Среди ночи он похлопал экс-жену по щекам и понял, что ее уже не спасти.

Представители краевой прокуратуры сочли приговор для Бородина слишком суровым и подали жалобу. Они настаивали, что участник СВО сознался в преступлении и вызвал бригаду медиков. Но суд не изменил своего решения.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина сломал ногу военнослужащему и избил его полуторагодовалую дочь.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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