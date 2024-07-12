Вернувшийся с СВО россиянин пригласил бывшую жену в гости и забил ее до смерти

Боец СВО из Красноярского края пригласил экс-жену в гости и забил ее до смерти

Боец специальной военной операции (СВО) Александр Бородин, вернувшийся в Красноярский край, пригласил бывшую жену в гости и забил ее до смерти. За это россиянина приговорили к девяти годам колонии, следует из решения Кежемского районного суда.

В решении суда говорилось, что Бородин позвал экс-возлюбленную отметить Новый 2024 год. Утром 1 января он напал на женщину и за сутки нанес ей как минимум 252 удара рукой и ногами по всему телу.

У жительницы Красноярского края были сломаны ребра и разорвано легкое, она получила травматический шок. На допросе военный уверял, что набросился на бывшую, поскольку та с ним якобы грубо разговаривала. После истязаний россиянин оставил женщину лежать на полу, а сам заснул. Среди ночи он похлопал экс-жену по щекам и понял, что ее уже не спасти.

Представители краевой прокуратуры сочли приговор для Бородина слишком суровым и подали жалобу. Они настаивали, что участник СВО сознался в преступлении и вызвал бригаду медиков. Но суд не изменил своего решения.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина сломал ногу военнослужащему и избил его полуторагодовалую дочь.