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13:18, 3 сентября 2024Россия

Россиянин пролетел на «красный», едва не сбил толпу школьников и попал на видео

В Омске водитель едва не сбил толпу школьников, проехав на «красный»

В Омске водитель едва не сбил толпу школьников, проехав на красный сигнал светофора. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел возле гимназии №146 в российском городе, уточняет канал.

На кадрах видно, как водитель Lada пролетел без остановки на «красный» в момент, когда дорогу по пешеходному переходу переходили от 10 до 15 детей. Дети успели разбежаться в последний момент. Водитель не притормозил и поехал дальше.

По данным Mash, никто не пострадал.

В 2023 году в Подмосковье BMW влетел в толпу людей у здания колледжа и сбил четырех человек. В результате аварии у одной женщины оказались выбиты зубы и сломана нога,

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      Елена Торубарова
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