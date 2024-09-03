Россиянин пролетел на «красный», едва не сбил толпу школьников и попал на видео

В Омске водитель едва не сбил толпу школьников, проехав на «красный»

В Омске водитель едва не сбил толпу школьников, проехав на красный сигнал светофора. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел возле гимназии №146 в российском городе, уточняет канал.

На кадрах видно, как водитель Lada пролетел без остановки на «красный» в момент, когда дорогу по пешеходному переходу переходили от 10 до 15 детей. Дети успели разбежаться в последний момент. Водитель не притормозил и поехал дальше.

По данным Mash, никто не пострадал.

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