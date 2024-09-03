Россиянин захотел помириться с возлюбленной и взял в заложники ученицу школы

В Бурятии задержали жителя, взявшего в заложники девушку и ранившего ее гвоздем

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Бурятии, который пришел помириться с возлюбленной и взял в заложники школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, 37-летний мужчина захотел помириться со своей избранницей, которая работает поваром в школьной столовой, и пришел в образовательное учреждение. В это время 17-летняя девушка-школьница пришла туда же пообедать. Когда возлюбленная отказалась разговаривать с мужчиной, тот решил действовать — он схватил ученицу и приставил к ее шее острый метиз.

В итоге девушка поручила рану от гвоздя, а влюбленного жителя задержали и увезли в отдел. Теперь ему грозит уголовное дело.

Ранее житель Куединского округа Пермского края пришел мириться с сожительницей, которая накануне выгнала его из дома, и затем поджег ее жилище.