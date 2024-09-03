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12:35, 3 сентября 2024Россия

Россиянка ударила ножницами в голову парикмахера после стрижки и попала на видео

В Петербурге клиентка ударила ножницами в голову парикмахера после стрижки

В Санкт-Петербурге клиентка салона на Будапештской улице ударила ножницами в голову парикмахера после стрижки. Действия россиянки попали на видео, соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике россиянка с криками подходит к сотруднице салона. Затем она хватает ножницы и ударяет ими мастера. Последней удается сбежать и попросить коллег о помощи.

Хозяйка салона рассказала изданию, что женщина до этого пришла подровнять челку. Сотрудница поинтересовалась, сколько сантиметров можно отрезать — в итоге условились и начали процесс. Однако после сушки клиентка осталась разочарована, за услугу она так и не заплатила.

Через полчаса она ворвалась в салон вместе с супругом. Мужчина пытался утихомирить клиентку, но все было напрасно.

У парикмахера после конфликта выявили сотрясение мозга, рану затылка и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. От действий разгневанной женщины пострадал и ее муж — его отвезли в больницу с закрытой травмой живота и колото-резаной раной брюшной стенки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина разгромила сауну из-за залога в две тысячи рублей и избила 65-летнюю сотрудницу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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