Российские военные взяли в полукольцо группировку ВСУ в ДНР

ТАСС: российские военные взяли в полукольцо группировку ВСУ в Угледаре в ДНР

Российские военные взяли в полукольцо группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказали в силовых структурах региона, передает ТАСС.

«Вокруг противника в Угледаре оперативная обстановка сложилась таким образом, что они [ВСУ] сейчас находятся в полукольце. Город полностью простреливается с разных направлений», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, силовики отметили, что кольцо Российской армии сжимается вокруг города.

Ранее в силовых структурах ДНР сообщили, что российские военные перерезали трассу снабжения ВСУ под Угледаром. Как отметили в силовых структурах, взятая российскими военнослужащими дорога была одной из нескольких ключевых артерий на этом участке фронта.