Российский тревел-блогер предупредил россиянок о домогательствах в популярной стране Азии

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой предупредил россиянок, путешествующих в одиночку, о возможных домогательствах со стороны мужчин во Вьетнаме. Историями девушек из разных стран он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, одна его знакомая гуляла по улице Ханоя около 20:00 вечера и заметила, что ее преследует мужчина. «К счастью, ей удалось встретить случайных туристов, и мужчина отстал (...) Это не всегда приводит к реальной опасности, но заставляет чувствовать себя некомфортно и тревожно», — предупредил россиянин.

Он также рассказал, что мужчины в популярной стране Азии могут кричать вслед девушкам неприятные комментарии. «Было и такое, что один вьетнамец подъехал к девушке на скутере сзади, очень громко что-то крикнул на ухо, рассмеялся от ее испуга и уехал», — рассказал блогер.

Кроме того, опасность может поджидать и на мототакси, водители которых порой пристают к туристкам. Аналогичное мнение он высказал о хостелах, в которых часто мужчин и женщин селят вместе.

Ранее этот же блогер проехал на поезде в Таиланде и сравнил его с российскими старыми пригородными электричками. Автор публикации купил самый дешевый билет в вагон третьего класса — именно в них путешествуют простые тайцы. Билет обошелся ему в 244 бата (около 590 рублей).