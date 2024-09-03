Российскому бойцу СВО отказали в выплате после тяжелого ранения на фронте

Бойцу СВО из Брянской области отказали в выплате после тяжелого ранения

Российскому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине из Брянской области отказали в выплате после тяжелого ранения на фронте. Об этом пишут «Брянские новости».

По данным издания, военный предоставил полный пакет документов для получения положенной ему по закону денежной выплаты по факту получения увечья на передовой, но чиновники ему отказали.

Причина отказа не уточняется. Однако по итогам проведенной проверки прокуратура потребовала от начальника местного отдела социальной защиты устранения выявленных нарушений.

Ранее в Санкт-Петербурге сестре бойцу СВО отказали в получении «гробовых» из-за его последнего диагноза — мужчина не был ранен, а серьезно заболел, и спасти его не удалось.