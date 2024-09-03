Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 3 сентября 2024Россия

Российскому бойцу СВО отказали в выплате после тяжелого ранения на фронте

Бойцу СВО из Брянской области отказали в выплате после тяжелого ранения

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российскому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине из Брянской области отказали в выплате после тяжелого ранения на фронте. Об этом пишут «Брянские новости».

По данным издания, военный предоставил полный пакет документов для получения положенной ему по закону денежной выплаты по факту получения увечья на передовой, но чиновники ему отказали.

Причина отказа не уточняется. Однако по итогам проведенной проверки прокуратура потребовала от начальника местного отдела социальной защиты устранения выявленных нарушений.

Ранее в Санкт-Петербурге сестре бойцу СВО отказали в получении «гробовых» из-за его последнего диагноза — мужчина не был ранен, а серьезно заболел, и спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал удар по Полтаве

      Следователь запросил арест замглавы военного округа России

      Найденную на чердаке картину продали с аукциона за 106 миллионов рублей

      Минобороны показало видео сброса авиабомб ФАБ-500 на живую силу ВСУ в Курской области

      Врач развеяла три мифа о раке

      Российскому бойцу СВО отказали в выплате после тяжелого ранения на фронте

      Начал банкротиться один вид энергетических компаний

      Нетаньяху прокомментировал решение Британии приостановить поставки оружия Израилю

      Анна Семенович назвала главную проблему при похудении

      Россиянам назвали лучшие регионы страны для выкупа подержанных машин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше