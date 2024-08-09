Россиянке отказали в получении «гробовых» выплат бойца СВО из-за его последнего диагноза

В Петербурге сестре бойца СВО отказали в получении «гробовых» из-за его диагноза

В Санкт-Петербурге сестре бойца специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в получении «гробовых» из-за его последнего диагноза, сообщает канал «78».

По данным канала, брат россиянки отбывал наказание в колонии Пермского края. В октябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны и отправился на передовую. В январе 2024 года стало известно, что мужчина уже не вернется с фронта.

Сестра военного обратилась в военный комиссариат, чтобы получить денежную выплату за родственника. Россиянка ссылалась на указ президента России Владимира Путина о назначении единоразовой «гробовой» выплаты членам семей участников СВО в размере 5 миллионов рублей в равных долях. Однако получила отказ, поскольку мужчина не был ранен, а серьезно заболел, и спасти его не удалось.

Женщина обратилась в суд. Иск рассмотрит Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.

Ранее в Башкирии вдова мобилизованного на СВО россиянина не смогла получить выплаты из-за истории с водкой. Мужчина так и не добрался до передовой. В вагоне поезда он уснул и уже не проснулся, а рядом с ним нашли шесть пустых бутылок водки, а в его крови зафиксировали высокое содержание спирта.