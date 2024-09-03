Ротенберг оценил влияние высоких ставок на строительную отрасль

Ротенберг: высокие ставки не приведут к остановке строек в России

Российские строители перестали брать кредиты на длительный срок из-за высоких ставок, однако к остановке строек это не приведет. Так текущую ситуацию в отрасли оценил бизнесмен Аркадий Ротенберг, передает «РБК».

По словам предпринимателя, строительный бизнес продолжает кредитоваться, несмотря на сегодняшние высокие ставки. «Но берут преимущественно короткие кредиты на пополнение оборотных средств, потому что длинные под 20 процентов никто брать не будет», — объяснил он.

Ротенберг добавил, что окупить профинансированный за счет кредитов проект сейчас практически невозможно. Однако высокие процентные ставки — временная мера, из-за которой стройки не остановятся. Представители отрасли ожидают снижения ставки в будущем.

Ранее в Госдуме заявили, что в сентябре Банк России может поднять ключевую ставку с 18 до 20 процентов годовых, если инфляция и цены продолжат расти.