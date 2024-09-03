В Госдуме назвали условие для повышения ключевой ставки до 20 процентов в сентябре

Депутат ГД Аксаков: ЦБ поднимет в сентябре ключевую ставку до 20 % при росте цен

Банк России может поднять ключевую ставку на заседании в сентябре сразу с 18 до 20 процентов годовых, если инфляция, а вместе с ней цены, продолжат демонстрировать рост. Такое условие назвал в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Центральный банк действует профессионально, сдержанно, и исходит из того, что у него одна из главных задач — обеспечение стабильности рубля, уровня инфляции и важнейший инструмент — это ключевая ставка», — напомнил депутат.

По словам парламентария, ЦБ необходимо наделить новыми полномочиями, которые помогут «охлаждать пыл» при помощи регуляторных мер. Одна из таких мер, которую власти могут утвердить осенью 2024 года — сдерживание аппетитов финансово-кредитных организаций на выдачу займов сильно закредитованной части населения РФ.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных Reuters аналитиков, рост цен к концу года будет находиться в районе 7 процентов. Это ниже текущих 9,1 процента, но выше прошлых прогнозов.