В Госдуме назвали условие для повышения ключевой ставки до 20 процентов в сентябре

Банк России может поднять ключевую ставку на заседании в сентябре сразу с 18 до 20 процентов годовых, если инфляция, а вместе с ней цены, продолжат демонстрировать рост. Такое условие назвал в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Центральный банк действует профессионально, сдержанно, и исходит из того, что у него одна из главных задач — обеспечение стабильности рубля, уровня инфляции и важнейший инструмент — это ключевая ставка», — напомнил депутат.
По словам парламентария, ЦБ необходимо наделить новыми полномочиями, которые помогут «охлаждать пыл» при помощи регуляторных мер. Одна из таких мер, которую власти могут утвердить осенью 2024 года — сдерживание аппетитов финансово-кредитных организаций на выдачу займов сильно закредитованной части населения РФ.
Согласно консенсус-прогнозу опрошенных Reuters аналитиков, рост цен к концу года будет находиться в районе 7 процентов. Это ниже текущих 9,1 процента, но выше прошлых прогнозов.