С унесенной штормом яхты спасли женщину с дочерью и кошку с черепахой

С дрейфующей в океане яхты спасли женщину, ее семилетнюю дочь, кошку и черепаху

В США яхту унесло от побережья во время шторма. Как пишет KTLA, ее пассажиры провели почти двое суток в бушующем океане, прежде чем их спасли.

В ночь на воскресенье, 25 августа, береговая охрана в Гонолулу получила радиосигнал с просьбой по помощи от судна, находившегося примерно в полутора тысячах километрах от берега. На его поиски отправили самолет.

Пилотам удалось найти 14-метровую яхту «Альброк». Она потеряла управление и дрейфовала в океане, волны захлестывали палубу. На борту оказались 47-летняя женщина, ее семилетняя дочь, кошка, черепаха и тело мужчины.

Из-за штормовых условий пилоты не смогли помочь пассажирам «Альброка». Береговая охрана направила к яхте военный корабль William P. Lawrence. Помочь также вызвалась команда оказавшегося неподалеку сингапурского танкера Seri Emperor.

На следующее утро самолет вернулся к яхте. Пилоты пытались связаться с женщиной по радио, но радиосвязь не работала. К пяти часам вечера на место прибыл Seri Emperor, но из-за продолжающегося шторма снять людей с яхты было невозможно.

Лишь к пяти часа утра понедельника до «Альброка» добрался военный корабль William P. Lawrence. Несмотря на ветер и высокие волны, морякам удалось поймать небольшое окно более умеренной погоды и отправить к яхте шлюпку. Военные спасли женщину, ее дочь и питомцев и эвакуировали их на корабль. При этом из-за шторма они не смогли доставить на борт William P. Lawrence тело мужчины.

Через два дня все четверо благополучно высадились в Гонолулу. Яхта по-прежнему находится в открытом море.

Ранее сообщалось, что на Тайване 58-летний мужчина уснул на надувном круге и провел 19 часов в море. Его доставили в больницу, откуда вскоре отпустили домой.