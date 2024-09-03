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05:01, 3 сентября 2024Из жизни

«Самая популярная порноактриса в мире» назвала идеальный размер пениса

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Австралийская порноактриса Анджела Уайт, которую часто называют самой популярной порноактрисой в мире, назвала идеальный размер пениса. Об этом пишет LADBible.

39-летняя Уайт снимается в порно 18 лет и входит в одну сотую процента самых популярных моделей на платформе OnlyFans. В интервью подкасту The Brazzers Podcast ее спросили, какой размер пениса она считает идеальным.

Сначала Уайт пошутила, что идеальный половой член — тот, который внутри нее, но затем дала более конкретный ответ. Она заявила, что считает идеальными пенисы длиной от 12 до 20 сантиметров.

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«Но все не так просто, — сразу же оговорилась Уайт. — Я не пускаю пыль в глаза, что, мол, важно, как им пользуются. Могу работать и с десятью сантиметрами, сумею и с ними сделать много всякого».

Ранее одна из самых популярных порноактрис Великобритании Белль Оливия рассказала, каким, на ее взгляд, должен быть пенис ее возлюбленного. 21-летняя британка заявила, что считает идеальным половой член длиной 15-16 сантиметров.

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      Никита Савин
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