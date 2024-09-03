Сапера «Азова» осудили на 18 лет за угон автомобиля у жителей в Мариуполе

В ДНР суд приговорил сапера «Азова» к 18 годам за угон автомобиля в Мариуполе

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил сапера националистического отдельного отряда специального назначения «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) Сергея Рудика к 18 года за угон автомобиля у жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Рудик признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением»), по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Во время предварительного следствия свою вину он признал в полном объеме. Военный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в марте 2022 года фигурант находился на боевом дежурстве по блокированию и удержании территории в районе проспекта Нахимова в Мариуполе. В какой-то момент его руководство приказало ему похитить транспортное средство у мирных жителей. Так, он заметил, что у дома №204, расположенном на проспекте Нахимова, движется белый автомобиль с двумя невооруженными мужчинами. Осужденный в компании с другими сослуживцами остановили машину и напали на находящихся в салоне. Они несколько раз выстрелили в воздух, а потом направили оружие на мужчин в машине. Под угрозой применения оружия они заставили их покинуть автомобиль. После этого Рудик и его сослуживцы угнали машину и распорядились ей по своему усмотрению. Потерпевшим причинен имущественный вред в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в ДНР три бойца отдельного отряда специального назначения «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) предстанут перед судом по делу о жестоком обращении с гражданским населением, покушении группой лиц и умышленном повреждении чужого имуществ