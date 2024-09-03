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14:45, 3 сентября 2024Ценности

Седокову из-за нового видео заподозрили в пластике в сети со словами «только голос выдал»

Кадр: @annasedokova

Бывшую солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову из-за нового видео заподозрили в пластике в сети со словами «только голос выдал». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница снялась во время посещения стоматологической клиники в Турции. Она предстала на размещенных кадрах в облегающем черном платье длины миди с глубоким декольте и боковым разрезом. Также звезда надела босоножки на шпильках, распустила осветленные волосы и нарастила густые ресницы.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях, обратив внимание на ее трансформацию. «Красивая, но сама на себя не похожа. Только голос выдал», «Узнала только по голосу — совсем другой человек. Кажется, изменились нос и глаза», «Где Анна? Это не она», «Что с лицом? Очередная операция? Остановитесь», — заявили юзеры.

В июле Седокова показала внешность времен юности на архивных фото.

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      Карина Черных
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