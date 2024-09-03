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14:12, 3 сентября 2024Россия

Шесть человек эвакуировали из потерпевшего крушение под Иркутском вертолета

Из вертолета, потерпевшего крушение под Иркутском, эвакуировали шесть человек

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Шесть человек эвакуировали из вертолета Ми-8, который потерпел крушение под Иркутском. Об этом сообщил начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер, чьи слова приводит ТАСС.

«Поисковый [вертолет] взлетел [с места аварийной посадки], везут [экипаж и пассажиров] в Иркутск. Заказали две кареты скорой помощи», — сказал он.

О крушении судна стало известно утром во вторник, 3 сентября, когда вертолет Ми-8 пропал с радаров.

Затем глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что все люди, находившиеся на борту воздушного судна, выжили. По его информации, двое пострадавших получили незначительные травмы.

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      Никита Абрамов
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