Шесть человек эвакуировали из потерпевшего крушение под Иркутском вертолета

Шесть человек эвакуировали из вертолета Ми-8, который потерпел крушение под Иркутском. Об этом сообщил начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер, чьи слова приводит ТАСС.
«Поисковый [вертолет] взлетел [с места аварийной посадки], везут [экипаж и пассажиров] в Иркутск. Заказали две кареты скорой помощи», — сказал он.
О крушении судна стало известно утром во вторник, 3 сентября, когда вертолет Ми-8 пропал с радаров.
Затем глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что все люди, находившиеся на борту воздушного судна, выжили. По его информации, двое пострадавших получили незначительные травмы.