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14:47, 3 сентября 2024Мир

Шесть человек пострадали при стрельбе около американской школы

ABC News: шесть человек пострадали при стрельбе около школы в штате Огайо

Фото: Matt Sullivan / Reuters

Шесть человек пострадали при стрельбе около школы в американском городе Ист-Кливленд, штат Огайо. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

«Шесть человек были ранены в результате по меньшей мере трех отдельных инцидентов с применением огнестрельного оружия», — утверждается в материале.

По данным канала, стрельба произошла «рядом с местом, где сотни человек собрались на встречу одноклассников», однако полиция не сообщила, являлись ли пострадавшие участниками встречи. Правоохранительные органы пытаются установить связь между тремя инцидентами стрельбы и продолжают поиски подозреваемого.

21 августа стало известно о стрельбе в школе в городе Сански-Мост в Боснии и Герцеговине.

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      Елизавета Мытарева
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