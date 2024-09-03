Шесть человек пострадали при стрельбе около американской школы

ABC News: шесть человек пострадали при стрельбе около школы в штате Огайо

Шесть человек пострадали при стрельбе около школы в американском городе Ист-Кливленд, штат Огайо. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

«Шесть человек были ранены в результате по меньшей мере трех отдельных инцидентов с применением огнестрельного оружия», — утверждается в материале.

По данным канала, стрельба произошла «рядом с местом, где сотни человек собрались на встречу одноклассников», однако полиция не сообщила, являлись ли пострадавшие участниками встречи. Правоохранительные органы пытаются установить связь между тремя инцидентами стрельбы и продолжают поиски подозреваемого.

21 августа стало известно о стрельбе в школе в городе Сански-Мост в Боснии и Герцеговине.