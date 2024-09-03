Школьника парализовало после укуса комара

Fox2: старшеклассника из штата Миссури в США парализовало после укуса комара

Старшеклассник из Хейзелвуда (штат Миссури, США) заразился лихорадкой Западного Нила после укуса комара. В результате он попал в больницу в тяжелом состоянии и его парализовало, передает Fox2.

В середине августа школьник почувствовал себя плохо, подросток жаловался на слабость, головные боли и рвоту. Медики решили, что у него отравление, и предложили амбулаторное лечение, но состояние пациента ухудшалось.

Когда он снова обратился в больницу, врачи заподозрили менингит. Следующие три дня ему не могли поставить верный диагноз, в результате подростка полностью парализовало, ему понадобился аппарат вентилляции легких.

Как выяснилось позднее, школьник перенес тяжелую форму лихорадки Западного Нила, его состояние смогли стабилизировать, но впереди длительный курс лечения.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал лихорадку Западного Нила в 22 регионах России. В Минздраве перечяислили симптомы заболевания.