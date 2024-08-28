Лихорадка Западного Нила распространяется в 22 регионах России. Чем опасна эта инфекция?

Роспотребнадзор зафиксировал лихорадку Западного Нила в 22 регионах России

Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 регионах России, однако чаще всего они единичны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается при этом, что показатель заболеваемости сейчас выше среднемноголетнего значения в России на 13 процентов.

Ранее сообщалось о росте числа заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане, 58 человек были госпитализированы, рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава. Помимо этого, известно о заражении инфекцией еще в трех регионах России — Волгоградской, Астраханской и Рязанской областях.

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Названы симптомы лихорадки Западного Нила

В Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России перечислили симптомы заболевания. К ним отнесли повышение температуры тела, общую слабость, интенсивную головную боль, боль в глазных яблоках, а также в мышцах, пояснице, суставах.

«При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушение движения и чувствительности, судороги, потеря сознания», — сообщили в центре.

В памятке Роспотребнадзора также уточняется, что заболевание имеет острое начало, сопровождается быстрым повышением температуры тела до 38-40 градусов, ознобом и общей интоксикацией организма.

Больные жалуются на мучительные головные (в области лба и глазниц) и мышечные боли (в области шеи и поясницы). Часто у больных появляются глазные кровоизлияния в склеры глаз, сыпь на теле, в тяжелых случаях происходит поражение оболочек головного мозга (серозный менингит и менингоэнцефалит) Роспотребнадзор

В ведомстве добавили, что в группе риска — пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания.

Врачи назвали причину вспышки лихорадки в России

Причиной вспышки лихорадки Западного Нила в России стали бакланы и чайки, пишет Mash, опросивший нескольких врачей.

По информации медиков, россияне заразились лихорадкой от обычных комаров. Насекомые же, в свою очередь, заразились от бакланов и чаек, которые летают по всему миру. Часть россиян заболели лихорадкой после отдыха в лесу и на даче, где их покусали комары.

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В Роспотребнадзоре добавили, что фактором роста числа комаров — переносчиков заболевания являются теплые погодные условия.

«Потепление климата способствует увеличению ареала обитания комара, способного переносить лихорадку, — сегодня они встречаются в Центральной России и в Поволжье», — отметили там.

Россиянам рассказали о способах профилактики заболевания лихорадкой

В санитарном ведомстве рассказали, что в качестве мер профилактики заболевания рекомендуется использовать репелленты, носить закрытую одежду, находясь на природе, размещать на окнах москитные сетки.

Там также посоветовали избегать заболоченных мест и следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях не было емкостей с затхлой водой.