Школьный автобус в Китае насмерть задавил 11 человек

CCTV: автобус насмерть задавил 11 человек около школы в Китае

В китайском городе Тайань восточной провинции Шаньдун школьный автобус насмерть задавил 11 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что инцидент произошел около семи утра 3 сентября. Автобус потерял управление и наехал на родителей и школьников, которые шли по обочине дороги.

В результате произошедшего погибли 11 человек, среди них шесть взрослых и пятеро детей. Еще 13 человек получили различные травмы. Водителя автобуса задержали, причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате крупного ДТП с участием автобуса на юго-востоке Турции. Губернатор провинции Мефтун Даллы заявил, что авария могла произойти по вине водителя, который мог уснуть за рулем.