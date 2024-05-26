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21:26, 26 мая 2024Мир

В Турции назвали число погибших в крупном ДТП с автобусом

Halk TV: одиннадцать человек, предварительно, погибли в ДТП в Турции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Одиннадцать человек, предварительно, погибли в крупном ДТП на юго-востоке Турции. При этом около 30 ранены, передает телеканал Halk TV cо ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана.

При этом ранее издание Aykırı в соцсетях сообщило, что девять человек, предварительно, погибли и десятки ранены в аварии с участием автобуса в городе Мерсин на юго-востоке Турции.

«Губернатор Мерсина Пехливан объявил, что 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате цепной аварии на автомагистрали, согласно первым данным», — уточнил телеканал Halk TV.

26 января сообщалось, что как минимум шесть человек погибли и более 30 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в провинции Кастамону на севере Турции.

Уточнялось, что автобус следовал из Стамбула в город Синоп на побережье Черного моря. Губернатор провинции Мефтун Даллы в эфире TRT Haber заявил, что авария могла произойти по вине водителя, который мог уснуть за рулем.

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      Марина Совина
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