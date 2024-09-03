«Ветераны России» потребовали признать Шуфутинского народным артистом

Певца Михаила Шуфутинского потребовали признать народным артистом России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

С такой инициативой активисты движения «Ветераны России» обратились к главе государства Владимиру Путину и в Минкульт. «Михаил Шуфутинский не только артист, но и человек с твердыми принципами, который не боится открыто заявить о своей любви к Родине в непростые времена. Его позиция заслуживает уважения, и, безусловно, он достоин звания "Народный артист Российской Федерации"», — заявил председатель общественного движения Ильдар Резяпов, отметив, что общество уже давно признало исполнителя таким.

В обращении также подчеркивается, что композиция «Третье сентября» российского певца стала «символом, объединяющим разные поколения и создающим особое настроение каждый год».

Ранее Шуфутинский повысил стоимость своего выступления до трех миллионов рублей перед 3 сентября.