Соратник Кадырова рассказал о пополнении спецназа «Ахмат» экс-бойцами ЧВК «Вагнер»

Алаудинов рассказал о пополнении «Ахмата» бывшими бойцами ЧВК «Вагнер»

Спецназ «Ахмат» пополнился бывшими бойцами частной-военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом рассказал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с «Российской газетой».

Количество новых бойцов не уточняется. По словам офицера, два батальона ЧВК перешли в «Ахмат» еще до переговоров с соратником основателя компании Евгения Пригожина Александром Кузнецовым с позывным Ратибор. При этом часть из них вступила в спецназ еще при жизни предпринимателя.

«Когда мы говорим "вагнеровцы" в "Ахмате", это, наверное, неправильно — у меня добровольцы, — рассказал Алаудинов. — Кто-то работал электриком, кто-то монтажником. Часть из них имеет боевой опыт. Но что они делали до прихода к нам — это вопросы их предыдущей вольной жизни».

Он также подчеркнул, что, попадая в его подразделения, бывшие участники ЧВК становятся бойцами «Ахмата».

Ранее, 5 апреля, Кадыров сообщил о вступлении в состав «Ахмата» трех тысяч бывших бойцов ЧВК и командира Ратибора. Решение было принято по итогам переговоров Алаудинова с руководящим составом ЧВК «Вагнер», которые проводились по поручению главы Чечни.