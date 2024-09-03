Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:09, 3 сентября 2024Россия

Спецпредставитель Путина призвал ужесточить наказание для авиадебоширов

Иванов предложил создать единую базу авиадебоширов и ужесточить наказание

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Количество случаев хулиганства на борту самолета растет, из-за чего необходимо ужесточить наказание для авиадебоширов, а также ввести единый реестр таких лиц. С таким предложением выступил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью aif.ru.

Он отметил, что за весь 2022 год было зафиксировано 3887 случаев авиахулиганства, а в первом полугодии 2024 года — три тысячи. Также Иванов напомнил, что нарушителям правил полетов грозит штраф до 500 тысяч рублей, в то время как авиакомпании несут миллионные убытки. В связи с этим спецпредставитель президента призвал разрешить перевозчикам подавать иски против нарушителей.

«Поэтому нам нужно создать единую базу для всех компаний и вносить туда нарушителей не на год, а минимум на три. Если, конечно, мы хотим бороться с авиадебоширами по-настоящему», — сказал Иванов.

Ранее в Шереметьево пьяный 29-летний пассажир укусил полицейского во время задержания. Мужчина летел из Иркутска в Москву. Во время полета он начал вести себя неадекватно, поэтому пилоты вызвали полицейских. По прилете дебошира ждал наряд. Во время задержания он укусил сотрудника МВД.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о первом применении Россией гибрида ракеты и управляемой авиабомбы. Что это за оружие?

      Харрис заявила о напряженной предвыборной гонке с Трампом

      Спецпредставитель Путина призвал ужесточить наказание для авиадебоширов

      В Германии предупредили о серьезной угрозе для ВСУ

      Звезда OnlyFans рассказала о необычном разговоре со священником

      Назван список блюд для гостей ВЭФ

      Осужденному предложили на выбор яд, пулю в голову и электрический стул

      Россиянка побывала в Италии и посоветовала бежать от некоторых типов местных мужчин

      В Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче полуострова УССР

      Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше