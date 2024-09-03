Спецпредставитель Путина призвал ужесточить наказание для авиадебоширов

Иванов предложил создать единую базу авиадебоширов и ужесточить наказание

Количество случаев хулиганства на борту самолета растет, из-за чего необходимо ужесточить наказание для авиадебоширов, а также ввести единый реестр таких лиц. С таким предложением выступил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью aif.ru.

Он отметил, что за весь 2022 год было зафиксировано 3887 случаев авиахулиганства, а в первом полугодии 2024 года — три тысячи. Также Иванов напомнил, что нарушителям правил полетов грозит штраф до 500 тысяч рублей, в то время как авиакомпании несут миллионные убытки. В связи с этим спецпредставитель президента призвал разрешить перевозчикам подавать иски против нарушителей.

«Поэтому нам нужно создать единую базу для всех компаний и вносить туда нарушителей не на год, а минимум на три. Если, конечно, мы хотим бороться с авиадебоширами по-настоящему», — сказал Иванов.

Ранее в Шереметьево пьяный 29-летний пассажир укусил полицейского во время задержания. Мужчина летел из Иркутска в Москву. Во время полета он начал вести себя неадекватно, поэтому пилоты вызвали полицейских. По прилете дебошира ждал наряд. Во время задержания он укусил сотрудника МВД.