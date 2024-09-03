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14:14, 3 сентября 2024Мир

США обвинили в планах выйти из сделки по Газе

В МИД Турции заявили, что США намерены выйти из переговоров по Газе

Фото: Hussam Al-Masri / Reuters

США намерены выйти из переговоров по перемирию в секторе Газа, если в ближайшие две недели не будет достигнут прогресс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

«В связи с проблемами безопасности в регионе и предстоящими президентскими выборами США, возможно, искренне пытаются достичь соглашения о прекращении огня. Однако Соединенные Штаты не оказывают никакого давления на Израиль (...) США заявили, что будут продолжать переговоры еще две недели, и, если решение не будет достигнуто, они выйдут из переговоров», — рассказал высокопоставленный турецкий чиновник на правах анонимности.

Он также подчеркнул, что подобное решение может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для того, чтобы достичь заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. При этом, по словам американского лидера, сделка Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС скоро может быть достигнута.

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      Максим Габриелян
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